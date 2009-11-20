Завершено переговори про статус американських військ у Польщі

Польсько-американські переговори про статус військ США, які з`являться в Польщі у зв`язку з планами розміщення елементів ПРО, завершено, повідомив у п`ятницю після закінчення переговорів у Варшаві заступник міністра оборони Польщі Станіслав Коморовський.

"На нашому рівні переговори завершено. Остаточна версія (документа) буде подана на затвердження прем`єр-міністрові (Дональду Туску)", - наводить його слова РІА "Новости".

Коморовський не став розкривати деталі домовленостей про статус військ США (договір SOFA), зазначивши, що, "якщо переговори завершені, отже, дечого ми досягли".