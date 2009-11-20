Президент Європи вміє "лікувати бюджети"

Посол України при Європейському Союзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ називає позитивним обрання Президента Європейської Ради і нового шефа європейської дипломатії.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Такий вибір ЄС не є ні випадковим, ні вимушеним, він є результатом якісного прорахунку всіх можливостей, усіх позитивів і негативів цього широкого кола кандидатів, і, безперечно, для України це вигідно”, - сказав він.

Посол зазначив, що вже сам факт обрання нового керівництва ЄС відповідно до Лісабонської угоди і його одностайна підтримка лідерами країн-членів ЄС є позитивним.

Говорячи про нового Президента Європейської Ради Хермана ван РОМПОЯ, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що ця людина на посаді бельгійського прем’єра за неповний рік змогла значно зменшити дуже серйозні протиріччя між регіонами Бельгії, а крім того, Х. ван РОМПОЙ відомий, як людина, яка вміє “лікувати” бюджети.

“В умовах теперішньої валютно-фінансової кризи, яка ще не закінчилася у ЄС, ці його вміння відіграють величезну роль”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Посол також звернув увагу на те, що, з одного боку, новий Президент Європейської Ради є представником невеликої країни, а відтак, ніхто не закидатиме йому проштовхування інтересів якихось великих країн-членів, а з іншого боку, він є представником країни, що була одним з фундаторів ЄС і має один з найбільших досвідів роботи у Євросоюзі, що, на його думку, також є позитивним.

Говорячи про нового Верховного представника ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ відзначив її високі ділові якості.

“Українські урядовці мали контакти з нею, були зустрічі, і в процесі цих зустрічей ми пересвідчилися, що, незважаючи на відсутність міжнародного досвіду, як про це пишуть, у нового Верховного представника є надзвичайно предметна підготовка до кожного контакту, до кожної зустрічі. Україна не була, безперечно, у фокусі її уваги у її попередній якості (комісар ЄС з питань торгівлі – УНІАН), але досьє по Україні вона знає досконально”, - сказав український посол.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ також звернув увагу на те, що саме К.ЕШТОН вдалося завершити складні переговори ЄС з Південною Кореєю та підписати угоду про зону вільної торгівлі.

“Тобто, очевидна здатність людини мислити стратегічно і швидко вирішувати вузлові питання”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада на неформальному засіданні Європейської Ради було обрано Президента Європейської Ради та Верховного представника ЄС з безпековоої та зовнішньої політики. Запровадження цих посад передбачено Лісабонською угодою ЄС, яка набере чинності з 1 грудня цього року.