Підірвано залізничну колію під поїздом Тюмень - Баку
07:02, 30 листопада 2009Світ
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Вагони втрималися на рейках
У Дагестані неподалік пікету "Ізбербаш-Інчхе" було підірвано залізничну колію. Вибух вчинено вранці 30 листопада перед проходженням пасажирського потягу 374 "Тюмень-Баку".
Вибух стався о 6:00 (час московський). Незважаючи на те, що потяг зупинився лише через 150 метрів після того, як локомотив проїхав місце підриву, жоден з вагонів не зійшов з рейок. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.
Потяг зупинено, на місце події виїхали працівники правоохоронних органів і рятувальники.
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