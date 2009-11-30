Підірвано залізничну колію під поїздом Тюмень - Баку

У Дагестані неподалік пікету "Ізбербаш-Інчхе" було підірвано залізничну колію. Вибух вчинено вранці 30 листопада перед проходженням пасажирського потягу 374 "Тюмень-Баку".

Вибух стався о 6:00 (час московський). Незважаючи на те, що потяг зупинився лише через 150 метрів після того, як локомотив проїхав місце підриву, жоден з вагонів не зійшов з рейок. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.

Потяг зупинено, на місце події виїхали працівники правоохоронних органів і рятувальники.

Лента.ру