Сьогодні Всесвітній день скасування смертної кари

Сьогодні відзначається Всесвітній день скасування смертної кари.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, скасування смертної кари в історії людської цивілізації започатковано 1786 року в місті Флоренціі (Велике герцогство Тоскана, Італія) безпрецедентним рішенням великого герцога Петра-Леопольда.

Делегація України на чолі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини взяла участь у Міжнародному конгресі щодо скасування смертної кари. Захід організовано регіональним урядом Тоскани та Міністерством закордонних справ Італії.

Для участі в Міжнародному форумі також були запрошені делегації з країн, що скасували смертну кару, а також міжнародні неурядові організації, зокрема Amnesty International та ОБСЄ.

Згідно з даними Amnesty International, дві третини країн світу скасували смертну кару. Лише протягом кількох останніх років це сталося в Аргентині, Албанії, Греції, Канаді, Мексиці, Туреччині, а також у кількох штатах США, зокрема Нью-Джерсі та Нью-Мехіко. У серпні 2009 року 4 тисячі вироків щодо смертної кари були замінені на довічне ув`язнення.

Учасники форуму засудили застосування в деяких країнах смертної кари, зокрема до психічно хворих (Японія) та неповнолітніх (Саудівська Аравія, Іран, Судан та Ємен).

Відзначено і позитивні тенденції у таких країнах, як Китай, де останнє слово у вирішенні питання застосування смертної кари тепер належить Верховному суду. Учасники форуму також вітали рішення Конституційного суду Російської Федерації про неконституційність застосування в країні смертної кари після 1 січня 2010 року.

У своєму виступі на Міжнародному конгресі Н.КАРПАЧОВА зазначила, що в Україні смертна кара була скасована 12 років тому. Водночас, за її словами, окремі політики, депутати парламенту, міністр внутрішніх справ закликають відновити смертну кару за особливо тяжкі злочини. Законопроект про введення смертної кари зареєстрований у ВР на початку 2008 року.

За її словами, для Омбудсмана України почався етап нових дій – боротьби за невідновлення в державі смертної кари. "Страта несумісна з правами людини, а тому має бути введений моральний мораторій на заклики щодо застосування смертної кари", – вважає Н.КАРПАЧОВА.

Довідка УНІАН. 18 грудня 2007 року більшістю голосів країн-учасниць на 62-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята резолюція про введення мораторію на застосування смертної кари в усьому світі, ініціатором якої виступила італійська делегація. Однак досі ця міра покарання продовжує застосовуватися у 58-ми зі 192 країн-членів ООН. У 2008 році в 25 країнах, серед яких Китай, Іран, Саудівська Аравія, Пакистан, Єгипет, Японія, США і Білорусь, було страчено 2390 осіб.