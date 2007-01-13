Мінськ навіть радий, що Москва навчила його рахувати

Білорусія задоволена досягнутими в Москві домовленостями щодо мит на нафту і нафтопродукти. "Це не поступка білоруської сторони, це цивілізований спосіб вирішення суперечки з розрахунками цифр і економіки", - заявив у суботу на прес-конференції в Мінську віце-прем`єр білоруського уряду Андрій Кобяков, який очолював білоруську делегацію на переговорах в Москві.

"Будь-яких втрат бюджету і потрясінь в економіці Білорусії не відбудеться. Також не буде втрат і в нафтопереробній галузі", - завірив Кобяков. Він підкреслив, що вирішальну крапку в ході переговорів поставили президенти двох країн.

На зростанні цін на нафтопродукти не позначиться той факт, що Білорусія платитиме вивізне мито на нафту, продовжив білоруський віце-прем`єр. "Зростання цін на нафтопродукти не заплановане. Підвищення відбуватиметься тільки в рамках програми соціально-економічного розвитку країни на 2007 рік. Програмою передбачена інфляція в межах 6-8%", - зауважив Кобяков.

Він повідомив, що з 20 мільйонів тонн нафти, які Білорусія отримає в 2007 році від Росії, шести мільйонів тонн вистачить для внутрішнього споживання, а 14 мільйонів тонн після переробки підуть на експорт.

Мито розраховувалося виходячи з того, що шість мільйонів тонн нафти умовно поступатимуть до Білорусії з нульовою ставкою, а на 14 мільйонів тонн запланований митний збір. Виходячи з розрахунків, вся нафта, що поступає з Росії, обкладатиметься вивізним митом у розмірі $53 за тонну, повідомив Кобяков.

За його словами, найближчим часом білоруський уряд перегляне митний вивізний збір на нафтопродукти. "Ми домовилися, що білоруський митний збір на нафтопродукти буде рівний російському миту на нафтопродукти", - сказав Кобяков.

Білорусія, додав він, розраховує отримати стільки нафти в січні, скільки було заплановано паливно-енергетичним балансом.

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