Лукашенко готовий співпрацювати хоч з дияволом

Олександр Лукашенко обіцяє співпрацювати і з бісом, і з дияволом на Заході, щоб забезпечити свою енергобезпеку.

"Ми готові співпрацювати хоч з бісом, хоч з дияволом, щоб забезпечити енергетичну безпеку", - заявив президент Білорусії журналістам, відповідаючи на запитання про перспективи розвитку відносин з країнами Західної Європи. При цьому Лукашенко навів ряд прикладів.

"Якщо Європа готова співпрацювати, ми підемо на будь-яку співпрацю з Європою в цьому плані, - сказав Лукашенко. - Азербайджан і інші держави з розумінням поставилися до ситуації, що склалася, і готові були йти нам назустріч". При цьому він повідомив, що, якби "нафтова криза" затягнулася, то сьогодні " Чорним морем йшли б танкери з нафтою".

"Не можу сказати, що західні країни не запропонували свою допомогу", - відзначив президент Білорусії Лукашенко.

"І Європа, і США проявили порядність і вони запропонували нам підтримку", - сказав він, пообіцявши, що "Білорусія цього не забуде".

РІА Новости