В Іраку стратили двох соратників Хусейна

Найближчих сподвижників іракського диктатора Саддама Хусейна, колишнього главу іракської розвідки Авада Хамеда аль-Бандар і колишнього верховного суддю Революційного суду Іраку Барзана аль-Тікріті, повісили до сходу сонця у понеділок, передає Associated Press. Про страту повідомив головний обвинувач Мункіт аль-Фарун.

За словами аль-Фаруна, уряд звернувся до нього перед сходом сонця з проханням відправити суддю, який став би свідком страти. Повішення імовірно відбулося в тій самій будівлі, що раніше належала військовій розвідці, де 16 днів тому був страчений Саддам Хусейн.

Адвокат аль-Бандара і аль-Тікріті розповів, що їх страта мала відбутися того ж дня, проте іракські власті вирішили відкласти її в останню мить. Вночі 30 грудня 2006 року соратникам Хусейна наказали зібрати речі і залишити тюремні камери, а також написати заповіти. Проте за дев`ять годин обох засуджених повернули назад у камери.

За словами адвоката, аль-Бандар був незадоволений, що його не стратили разом з Саддамом, а аль-Тікріті не спиняючись оплакував смерть брата, називаючи його смерть великою втратою для сім`ї і всього арабського світу. Нагадаємо, після страти Хусейна його прихильники стратили більше сотні шиїтів, погрожуючи стратити інших викрадених у разі виконання смертного вироку його сподвижникам.

Минулого тижня іракський президент Джалал Талабані звернувся до уряду з проханням відкласти страту, щоб "вивчити обстановку". Прохання не виконувати вирок надходили також від нового генсека ООН Пан Гі Муна і верховного комісара ООН з прав людини Луїзи Арбур, проте іракський прем`єр-міністр Нурі аль-Малікі заявив, що страта злочинців є суто внутрішньою справою Іраку.

5 листопада 2006 року Саддам Хусейн, Барзан аль-Тікріті і Авад Хамад аль-Бандар були визнані винними в злочинах проти людяності і засуджені до вищої міри покарання. Вони були засуджені за причетність до вбивства 148 жителів села Дуджейл, знищених у 1982 році після невдалої спроби замаху на життя Хусейна.

Лента.ру