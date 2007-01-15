У літаку Єкатеринбург-Бангкок побилися 20 пасажирів

Масова бійка за участю 20 чоловік відбулася в літаку авіакомпанії «Трансаеро», який летів рейсом Єкатеринбург - Бангкок. Під час польоту побилися пасажири, які перед посадкою випили чимало міцних напоїв в аеропорту, повідомляє сьогодні «Российская газета».

За словами одного з очевидців, перша бійка почалася відразу після зльоту. Стюарди втихомирили буянів. Проте трохи пізніше в бійку вступили знайомі учасників першої штурханини.

Коментуючи ситуацію, представники авіакомпанії відзначили, що на довгих рейсах часто трапляються п`яні бійки. Тому серед бортпровідників завжди є пара сильних чоловіків, яких позаочі решта персоналу називає «викидайлами».

Газета.ру