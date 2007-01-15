У літаку Єкатеринбург-Бангкок побилися 20 пасажирів
09:26, 15 січня 2007Світ
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Перша бійка почалася відразу після зльоту
Масова бійка за участю 20 чоловік відбулася в літаку авіакомпанії «Трансаеро», який летів рейсом Єкатеринбург - Бангкок. Під час польоту побилися пасажири, які перед посадкою випили чимало міцних напоїв в аеропорту, повідомляє сьогодні «Российская газета».
За словами одного з очевидців, перша бійка почалася відразу після зльоту. Стюарди втихомирили буянів. Проте трохи пізніше в бійку вступили знайомі учасників першої штурханини.
Коментуючи ситуацію, представники авіакомпанії відзначили, що на довгих рейсах часто трапляються п`яні бійки. Тому серед бортпровідників завжди є пара сильних чоловіків, яких позаочі решта персоналу називає «викидайлами».
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