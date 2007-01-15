Член королівської родини Кувейту засуджений до страти

Члена королівської родини Кувейту шейха Таляль Насер Аль-САБАХА (Sheik Talal Nasser Al Sabah) сьогодні було засуджено судом своєї країни до страти за перевезення і розповсюдження наркотиків, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AP.

У вердикті підкреслюється, що дії шейха (розповсюдження гашишу та кокаїну) "загрожували суспільству, а особливо - молоді". Шейх "усвідомлено став на бік зла" за що "не заслуговує милосердя", йдеться в судовому рішенні.

Підсудного також визнали винним в незаконному зберіганні вогнепальної зброї і легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом.

Кувейтська громадськість із задоволенням сприйняла вирок: як відзначає агентство, співвітчизники засудженого вважають, що подібний вердикт є підтвердженням рівності всіх перед законом в їхній країні.

Поки невідомо, наскільки близьким родичем еміра Кувейту був засуджений, оскільки королівська сім`я налічує сотні осіб.

Таляль Насер Аль-САБАХ має право оскаржити ухвалений йому вирок.

Нагадаємо, що Кувейт вважається однією з найдемократичніше розвинених держав Персидської затоки.