МВС Росії: піротехніка - зброя терористів

Неврахована піротехніка може бути використана в екстремістських і терористичних цілях, заявив в неділю на селекторній нараді в національному центрі управління кризовими ситуаціями голова МВС Росії Рашид Нургалієв.

"У кожному регіоні існує свій ринок таких "піротехнічних послуг". Нам необхідно дізнатися, хто проводить ці заходи, які засоби і устаткування використовуються, чи є на їх використання ліцензії", - наводить його слова РІА "Новости".

Р.Нургалієв зажадав від своїх підлеглих навести порядок в нічних клубах і попередив, що не терпітиме "окозамилювання" передає "Эхо Москвы".

Найближчим часом буде проведена операція "Піротехніка". "Комплексна операція має бути націлена на виявлення неякісної, контрафактної, піротехнічної продукції з вичерпаними термінами придатності, або торгівлі такими виробами без обов`язкової сертифікаційної відповідності", - уточнив міністр.