Останню спробу вибрати президента зроблять у Молдові

Останню спробу вибрати президента зробить сьогодні парламент Молдови.

Якщо вона провалиться, то, відповідно до конституції, нинішній склад законодавчих зборів буде розпущено, і наступного року країну чекають нові дострокові вибори. Як і 10 листопада, коли відбулася перша невдала спроба вибрати президента, на пост глави держави претендує тільки один кандидат - лідер Демократичної партії Маріан Лупу. Його висунула правляча коаліція "Альянс за європейську інтеграцію" – нагадує ІТАР-ТАРС. Для обрання президента потрібен 61 голос. Правляча коаліція контролює 53 з 101 мандата. Інші 48 - у опозиційної Партії комуністів, яка блокує голосування.

Эхо Москвы