У Росії сьогодні - день жалоби

Президент РФ Дмитро Медведєв оголосив 7 грудня всеросійським Днем жалоби, в Пермі сьогодні -третій день жалоби.

Похорони загиблих при пожежі в нічному клубі "Хромая лошадь" пройдуть у понеділок в Пермі, всього жертвами трагедії стали 112 людей.

Клуб "Хромая лошадь" в ніч на суботу відзначав восьмиліття. Близько 01.00 в приміщенні спалахнула пожежа. За останніми даними, жертвами трагедії сталі 112 людей, більше 120 постраждали.

У дні жалоби на території Пермського краю приспущені прапори, скасовані всі культурні події. Загальногромадянська панахида по загиблих відбудеться в кафедральному соборі міста у понеділок рівно опівдні.

РИА Новости