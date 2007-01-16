Березовський боїться, що його викрадуть і уб`ють

Найближчими днями до Лондона вилітають слідчі Генеральної прокуратури Росії, в завдання яких входить розслідування обставин смерті колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка, а також замахи на життя двох його знайомих - Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна. Нагадаємо, що британська поліція вважає їх головними підозрюваними у вбивстві Литвиненка. Генпрокуратура Росії дотримується іншої думки і розглядає обидвох як жертв замаху. Заступник Генпрокурора Олександр Звягінцев повідомив журналістам, що слідчим належить допитати більше 100 свідків.

В неділю британська газета "Дейлі телеграф" написала, що цих людей ретельно охоронятиме спецпідрозділ секретної служби, який забезпечує безпеку прем`єр-міністра Великобританії і членів уряду. Ряд свідків, включаючи опального олігарха Бориса Березовського, висловили побоювання, що їх життю загрожує небезпека. Зокрема, Березовський назвав очікувану слідчу групу "каральним загоном". Він заявив, що боїться бути викраденим або навіть убитим. В той же час британські власті обіцяють надати московським слідчим "повну свободу пересування і проведення допитів".

Газета "Факты"