РНБО уклала угоду з Польщею

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК та голова бюро нацбезпеки Польщі Владислав СТАСЯК підписали План співробітництва між двома органами нацбезпеки на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГАЙДУК повідомив на брифінгу в Секретаріаті Президента.

В.ГАЙДУК розповів, що під час двосторонньої зустрічі були обговорені важливі питання міжнародної і регіональної безпеки, спільні загрози та виклики безпеці Польщі та України, співробітництво в рамках європейської політики, безпеки і оборони.

За його словами, сторони підтвердили високий рівень взаєморозумінь та співробітництво між двома органами.

Серед пріоритетних напрямів двостороннього співробітництва в ході зустрічі були визначені: визначення спільних загроз та викликів безпеці Польщі і України; підготовка узгоджених заходів щодо їхньої нейтралізації; реалізація спільної європейської політики безпеки і оборони, участь у відповідних проектах в її рамках; протидія міжнародному тероризму; забезпечення безпеки кордонів; забезпечення енергетичної безпеки; боротьба з організованою транскордонною злочинністю, торгівлею людьми, нелегальною міграцією і незаконним обігом наркотичних речовин; розвиток транспортної інфраструктури.

Ці напрями двостороннього співробітництва були внесені до заключного комюніке за підсумками зустрічі В.ГАЙДУКА та В.СТАСЯКА.

Сторони погодилися продовжити та активізувати двосторонні контакти з питань, що становлять обопільний інтерес, зокрема, шляхом подальших взаємних візитів, робочих контактів представників сторін, обміну інформацією, участі у конференціях з проблем нацбезпеки, які проводяться в Польщі і в Україні.