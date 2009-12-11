ЄС готовий підтримати реформи у країнах "Східного союзу"

Євросоюз готовий сприяти реформам у країнах “Східного партнерства”, щоб полегшити їх наближення до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн - членів ЄС – УНІАН).

“Європейська Рада підкреслює зобов’язання ЄС щодо подальшої реалізації “Східного партнерства” і сприяння політичним і соціально-економічним реформам у країнах-партнерах, полегшуючи їм наближення до Європейського Союзу”, – зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 7 травня цього року на саміті у Празі.

Вона спрямована на посилення відносин із країнами - східними сусідами ЄС. В рамках “Східного партнерства” ЄС співпрацює з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.