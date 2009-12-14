Половина європейців довіряють європейським інституціям (опитування)
23:24, 14 грудня 2009Світ
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... і вважають членство в ЄС позитивним
Майже половина європейців довіряють європейським інституціям.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать представлені сьогодні результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social.
При цьому Європейському парламенту довіряють 50% респондентів і 33% - не довіряють. Європейській комісії довіряють 46% опитаних, і 32% - не довіряють.
Більшість європейців – 53% - вважають, що членство у ЄС є позитивним для їхньої країни, при цьому 57% вважають, що вони отримали переваги від членства у Європейському Союзі.
Опитування було проведено з 23 жовтня по 18 листопада. Загалом опитано 30238 осіб.
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