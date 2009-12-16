У свої 102 роки Оскар Німейєр продовжує активно працювати

Всесвітньо відомий архітектор Оскар Німейєр зустрів 102-й день народження в колі сім`ї та друзів, передає кореспондент РІА “Новости”.

Святкування пройшло у вівторок в робочій студії архітектора на набережній Копакабан у Ріо-де-Жанейро.

У свої 102 роки архітектор продовжує активно працювати. Серед його нових робіт - проект реконструкції "Самбадрому" в центрі Ріо. Оригінальний проект проспекту з трибунами, де під час Карнавалу відбуваються змагання шкіл самби, також належав Німейєрові. Самбадром був відкритий 1984 року.

Оскар Рібейру де Алмейда де Німейєр Соаріс Філью - живий класик світової архітектури. Працював з Ле Корбюзье, був співавтором проекту будинку ООН в Нью-Йорку. На початку 1960-х років разом з урбаністом Лусіу Коста, який відповідав за містобудівний проект, Німейєр збудував "місто майбутнього" - нову столицю своєї країни Бразіліа, згодом внесену до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.