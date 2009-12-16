Генсек НАТО про можливість ядерного удару у Воєнній доктрині Росії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що плани Росії передбачити у Воєнній доктрині можливість нанесення превентивного ядерного удару є необгрунтованими.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

На його думку, всі ядерні країни мають прагнути досягнення «ядерного нуля».

«Це ідеальна мета для усіх нас. Ми повинні розуміти, що в реальному світі володіння ядерною зброєю може бути елементом стримування. Але мені не хотілося б, щоб ядерна зброя використовувалася у наступальних діях, як ми це бачили у російському документі (Воєнній доктрині - УНІАН)», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Він вважає дуже важливим, щоб Росія і НАТО взаємодіяли у розвитку стратегії і воєнних доктрин. При цьому він додав, що керівництво НАТО готує стратегічний концептуальний новий план НАТО, який буде прийнятий у листопаді наступного року, і запросив РФ зробити свій внесок у розробку цього документа.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня секретар Ради безпеки Росії Микола ПАТРУШЕВ в інтерв`ю газеті "Известия" заявив, що нова редакція Воєнної доктрини РФ передбачає можливість нанесення попереджувального ядерного удару по агресору у критичних для національної безпеки ситуаціях.