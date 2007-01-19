Українські миротворці забезпечуватимуть вибори до сербського парламенту

Українські миротворці у Косовому разом з представниками інших миротворчих контингентів сил КФОР забезпечуватимуть безпеку проведення виборів до Парламенту Республіки Сербія, що відбудуться 21 січня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у зв’язку з цим, починаючи з сьогоднішнього дня, українські миротворці перейшли на посилений режим несення служби. Адже у зоні відповідальності українського миротворчого контингенту – муніципалітеті Штрпце – голосування проводитиметься на 17 дільницях у 12 населених пунктах. Не дивлячись на те, що організацією і проведенням виборів займаються місцеві органи самоуправління, місцева поліція та підрозділи місії ООН, на час проведення голосування усі населені пункти і виборчі дільниці муніципалітету Штрпце будуть під наглядом українських миротворців.

Командуванням українського миротворчого контингенту розроблено план посилення присутності у зоні відповідальності. До несення патрульної служби та на спостережних постах додатково буде залучено 58 військовослужбовців. На випадок виникнення форс-мажорних ситуацій в базовому таборі “Бреза” у постійному черговому режимі перебуватиме група швидкого реагування у кількості 21 військовослужбовця.

Необхідно зазначити, що напередодні виборів ситуація у Косовому поступово напружується. Протягом цього тижня, як у зоні відповідальності українського миротворчого контингенту, так і по всій території Косового спостерігається підвищена активність політичних рухів і партій. Зокрема, проводяться агітаційні мітинги та передвиборчі акції, в яких бере участь велика кількість місцевого населення.