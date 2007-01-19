ООН відправляє на завдання перший жіночий батальйон (фото)

Перший в історії Організації Об`єднаних Націй жіночий батальйон в неділю вирушить на службу до Ліберії.

Як передає РІА «Новости», жіночий батальйон поліцейських сформовано в Індії, і кілька місяців він проходив спецпідготовку для виконання своєї миротворчої місії в Ліберії.

Шість років тому Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про визнання важливої ролі жінок в підтримці миру і безпеки.

Однак, жінки становлять всього 1% персоналу військових контингентів, 5% співробітників цивільної поліції і 12% старшої ланки цивільних співробітників миротворчих операцій.

Місію ООН в Ліберії було встановлено у вересні 2003 року для допомоги в постконфліктному будівництві після чотирирічної громадянської війни. У її складі – 14 тис. 665 військовослужбовців, понад тисяча поліцейських і 412 міжнародних цивільних співробітників.

Мандат місії включає контроль за виконанням угоди про припинення вогню між урядом і повстанцями, сприяння в гуманітарній сфері і прав людини. Особлива увага при її здійсненні приділяється вразливим групам - біженцям, жінкам і дітям.