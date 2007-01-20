У Лондоні арештували помічника Тоні Блера
10:01, 20 січня 2007Світ
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Апарат прем`єра заперечує звинувачення
У Лондоні в ході розслідування корупційного скандалу арештована помічник прем`єр-міністра Великобританії Тоні Блера .
Як повідомляє Радіо Свобода, директор департаменту по зв`язках Блера з членами кабінету Рут Тернер була допитана, а потім відпущена під заставу.
Поліція проводить розслідування у зв`язку з інформацією, що нібито Лейбористська і інші партії в обмін на фінансову підтримку забезпечують місця в Палаті лордів - верхній, невиборній палаті британського парламенту.
Апарат Блера повністю заперечує ці звинувачення.
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