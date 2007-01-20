У Лондоні арештували помічника Тоні Блера

У Лондоні в ході розслідування корупційного скандалу арештована помічник прем`єр-міністра Великобританії Тоні Блера .

Як повідомляє Радіо Свобода, директор департаменту по зв`язках Блера з членами кабінету Рут Тернер була допитана, а потім відпущена під заставу.

Поліція проводить розслідування у зв`язку з інформацією, що нібито Лейбористська і інші партії в обмін на фінансову підтримку забезпечують місця в Палаті лордів - верхній, невиборній палаті британського парламенту.

Апарат Блера повністю заперечує ці звинувачення.