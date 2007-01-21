Землетрус на кордоні Туреччини
11:44, 21 січня 2007Світ
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Мешканці чекають другої хвилі поштовхів
У прикордонних з Вірменією східних районах Туреччини сьогодні стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AP.
Поки що відомо про руйнування будинків у двох віддалених селах. Про жертви нічого не повідомляється.
Утім, підземні поштовхи викликали паніку серед місцевого населення. Жителі міст провінції Агри поки що уникають знаходитися в будинках, побоюючись "другої хвилі" землетрусу.
Землетруси в Туреччині не є великою рідкістю. Один з найбільш руйнівних стався на півночі країни в 1999 році. Тоді загинули 18 тисяч чоловік.
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