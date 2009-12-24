У Грузії прокоментували скандал зі зброєю: льотчики не винні

Грузинська авіакомпанія «Air West Ltd» заявляє про повну невинність затриманих у Таїланді своїх льотчиків літака Іл-76 і їх непричетності до організації незаконного перевезення зброї.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив керівник грузинської авіакомпанії «Air West Ltd» Надарій КАКАБАДЗЕ, транспортний літак Іл-76 якої було затримано 12 грудня в Таїланді з вантажем зброї і боєприпасів на борту.

«Останнім часом в засобах масової інформації з`явилося чимало повідомлень і коментарів про затримання в аеропорту Бангкока літака Іл-76, що належить нашій компанії. Одразу хочу відзначити, що вантаж, який було прийнято для перевезення на борт літака в аеропорту Пхеньяну (КНДР – УНІАН), декларувався відправником в авіаперевізній накладній однозначно як устаткування для нафтовидобувних підприємств Ірану, його було упаковано у відповідній тарі, опломбовано, і жодних сумнівів у характері вантажу у екіпажа літака він не викликав», - повідомив Н.КАКАБАДЗЕ

Він нагадав, що в аеропорту Бангкока, куди літак прибув виключно для дозаправлення палива, місцеві власті провели огляд ящиків, що перевозилися, і виявили при розкритті, що упакований в них вантаж має військове значення.

За його словами, «звинувачення, які влада Таїланду у зв`язку з цим негайно висунула проти екіпажу Іл-76, і численні коментарі окремих офіційних осіб і ЗМІ, які у з’явилися услід за цим, не можуть не викликати цілком обґрунтовану тривогу і побоювання за життя і свободу затриманих льотчиків».

«Рішуче і з усією відповідальністю заявляємо, що наш екіпаж до висунутих звинувачень не має жодного відношення. Льотчики ні в чому не винні. Вони діяли чітко у рамках посадових інструкцій і повноважень, в повному обсязі виконуючи як умови чинного контракту з перевезення і забезпечення збереження взятого на борт вантажу, так і умов «Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних валютних перевезень», - заявив авіаперевізник.

Зокрема, як він пояснив, що ст. 10 зазначеної Конвенції чітко визначає, що вся відповідальність за правильність відомостей і заяв щодо вантажу, який перевозиться, цілком і повністю покладається виключно на відправника. Перевізник же, як випливає з положення тієї самої статті, несе відповідальність перед відправником за збереження і цілісність прийнятого для перевезення вантажу.

«У зв`язку з цим гостру тривогу викликають настирні спроби деяких ЗМІ ще до закінчення офіційного розслідування інциденту в аеропорту Бангкока всю вину перекласти на екіпаж Іл-76», - сказав Н.КАКАБАДЗЕ

Тому, наголосив він, керівництво авіакомпанії «вважає своїм обов`язком ще раз рішуче заявити про повну невинність наших льотчиків та їх непричетність до організації незаконного перевезення зброї».

При цьому, за словами керівника «Air West Ltd», авіаперевізник висловлює повну готовність сприяти ретельному і об`єктивному розслідуванню усіх обставин інциденту, що стався, а також з’ясуванню істинних винуватців в організації злочинної операції.

Як повідомлялося, 12 грудня в Таїланді було затримано літак Іл-76, який перевозив близько 40 тонн зброї. У літаку було знайдено гранатомети, ракети класу «земля-повітря» та інші боєприпаси.

Літак виконував рейс з Північної Кореї до Ірану, при цьому мав зробити дозаправлення у кількох аеропортах, у тому числі і на території України у Гостомелі.

П`ятеро членів екіпажа літака є громадянами Казахстану і Білорусі.