У США вже є 115 кандидатів у Президенти

На даний час в США про свої плани брати участь в президентських виборах 2008 року заявили вже 115 чоловік.

Як передає РІА "Новости" з посиланням на Федеральну виборчу комісію США, станом на 31 грудня 2006 року документи про висунення своєї кандидатури або лист про формування попередніх передвиборних організацій в комісію направили 109 чоловік.

Протягом січня 2007 року про свою участь у президентських виборах або про формування комітету для вивчення такої можливості оголосили ще шість фігур - колишня перша леді США сенатор-демократ Хіларі КЛІНТОН, голова сенатського комітету в закордонних справах сенатор-демократ Джозеф БАЙДЕН, сенатори-демократи Джон ЕДВАРДС і Барак ОБАМА, сенатор-республіканець Сем БРАУНБЕК і губернатор штату Нью-Мексико, демократ Білл РІЧАРДСОН.

"Перегони 2008 року будуть найтривалішими за часом і найдорожчими виборами в американській історії", - заявив журналістам у середині минулого тижня голова Федеральної виборчої комісії Майкл ТОНЕР, за словами якого вартість президентських виборів вперше в історії США перевищить 1 мільярд доларів.

При цьому для того, щоб якогось із кандидатів "сприймали серйозно", йому або їй необхідно зібрати в передвиборну касу не менше 100 мільйонів доларів, сказав голова комісії.

"Можете назвати це збором за право участі в розмірі 100 мільйонів доларів", - сказав М.ТОНЕР.

Офіційні кандидати на пост Президента і віце-президента США від демократів будуть оголошені на загальнонаціональному з`їзді Демократичної партії США, який пройде з 25 по 28 серпня 2008 року в Денвері (штат Колорадо).

Республіканські кандидати на пост президента і віце-президента будуть названі на загальнонаціональному з`їзді Республіканської партії США, який, пройде в місті Сент-Пол (штат Мінесота) з 1 по 4 вересня 2008 року.

Президентські вибори 2008 року в США відбудуться 4 листопада 2008 року.