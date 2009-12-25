Невідомий кинувся на Папу перед різдвяною месою

00:41, 25 грудня 2009
Світ
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За свідченнями очевидців, жінка

Невідомий кинувся на Папу Римського Бенедикта XVI перед початком різдвяної меси в Соборі Святого Петра у Ватикані, внаслідок чого понтифік впав, повідомив ведучий телетрансляції богослужіння на Першому каналі італійського держтелебачення.

Попри інцидент, понтифік виглядає спокійно, і меса почалася, як і було заплановано.

За інформацією РІА “Новости”, інцидент стався в той момент, коли Папа Римський входив до храму. Невідомий спробував перестрибнути через загорожу і прорватися до понтифіка. У виниклій метушні 82-річний понтифік не втримався на ногах і впав. Йому відразу ж допомогли піднятися, і він пройшов до собору, але 87-річний французький куріальний кардинал Роже Ечегарай (Roger Etchegaray), який був поряд  дістав сильний удар і почувався зле.

За свідченнями очевидців, винуватцем інциденту стала жінка, яка негайно була затримана. Припускається, що йдеться про особу, яка має психічне відхилення.

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