Невідомий кинувся на Папу перед різдвяною месою

Невідомий кинувся на Папу Римського Бенедикта XVI перед початком різдвяної меси в Соборі Святого Петра у Ватикані, внаслідок чого понтифік впав, повідомив ведучий телетрансляції богослужіння на Першому каналі італійського держтелебачення.

Попри інцидент, понтифік виглядає спокійно, і меса почалася, як і було заплановано.

За інформацією РІА “Новости”, інцидент стався в той момент, коли Папа Римський входив до храму. Невідомий спробував перестрибнути через загорожу і прорватися до понтифіка. У виниклій метушні 82-річний понтифік не втримався на ногах і впав. Йому відразу ж допомогли піднятися, і він пройшов до собору, але 87-річний французький куріальний кардинал Роже Ечегарай (Roger Etchegaray), який був поряд дістав сильний удар і почувався зле.

За свідченнями очевидців, винуватцем інциденту стала жінка, яка негайно була затримана. Припускається, що йдеться про особу, яка має психічне відхилення.