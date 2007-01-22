Двоє нових членів Єврокомісії склали присягу
18:42, 22 січня 2007Світ
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У Люксембурзі відбулися урочисті збори
Двоє нових членів Європейської комісії від Болгарії та Румунії склали присягу.
Про це УНІН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Відповідно до Угоди ЄС, Мелена КУНЄВА (Болгарія) та Леонард ОРБАН (Румунія) склали присягу на урочистих зборах Європейського суду у Люксембурзі.
Як повідомляв УНІАН, М.КУНЄВА та Л.ОРБАН стали членами Європейської комісії з 1 січня 2007 року, після приєднання цих двох країн до ЄС.
М.КУНЄВА займатиметься питаннями захисту споживачів, а Л.ОРБАН – питаннями мультилінгвізму.
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