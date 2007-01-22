Двоє нових членів Єврокомісії склали присягу

Двоє нових членів Європейської комісії від Болгарії та Румунії склали присягу.

Про це УНІН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Відповідно до Угоди ЄС, Мелена КУНЄВА (Болгарія) та Леонард ОРБАН (Румунія) склали присягу на урочистих зборах Європейського суду у Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, М.КУНЄВА та Л.ОРБАН стали членами Європейської комісії з 1 січня 2007 року, після приєднання цих двох країн до ЄС.

М.КУНЄВА займатиметься питаннями захисту споживачів, а Л.ОРБАН – питаннями мультилінгвізму.