Польську фірму позбавили контракту через затримку із стадіоном

Влада Вроцлава розірвала угоду із компанією Mostostal, яка з квітня споруджує стадіон для проведення матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив мер Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ.

Причина розірвання угоди – більш як 4-місячне запізнення у термінах виконання робіт.

Водночас мер Вроцлава запевнив, що розірвання контракту не загрожує вчасному введенню в експлуатацію стадіону до чемпіонату, який пройде у Польщі та в Україні влітку 2012 року.

„Фірма Mostostal Warszawa не зможе виконати будівництво у визначений час... у зв’язку з цим я вирішив розірвати договір”, - сказав він.

Р.ДУТКЕВИЧ сказав, що поінформував про розірвання контракту UEFA, Міністерство спорту та керівництво футбольної федерації Польщі, зауваживши, що міська влада планує вибрати нового підрядника будівництва стадіону до кінця січня 2010 року.

”Ми переконані, що за два-три тижні, підписуючи договір, введемо нову фірму на будівельний майданчик. Хочемо закінчити будівництво стадіону навесні 2011 року”, - сказав він.

„Будівництву нічого не загрожує, але щоб бути певним, що так є, ми мусили попрощатися із Mostostal”, - сказав Р.ДУТКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, влада Вроцлава підписала договір з Mostostal на будівництво стадіону вартістю майже 300 млн. дол. у квітні цього року. За контрактом, будівництво стадіону мало бути завершено за 21 місяць.

Згідно з проектом, вроцлавський стадіон, який заплановано збудувати на площі 14 га, зможе вмістити 44 тис. глядачів.

Крім цього, на території стадіону працюватиме казино, дискотека, ресторан на 1600 осіб та офісно-конференційний комплекс.