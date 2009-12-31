У Північній Кореї заборонили ходіння іноземної валюти

Влада Північної Кореї заборонила ходіння іноземної валюти на території країни, повідомляє радіо «Свобода».

За інформацією китайського державного телеканалу CCTV, за використання євро, американських доларів, китайських юанів і будь-якої іншої не північно-корейської валюти громадянам загрожує суворе покарання.

Раніше зарубіжною валютою у Північній Кореї можна було розплатитися у деяких магазинах і ресторанах.