У Північній Кореї заборонили ходіння іноземної валюти
09:28, 31 грудня 2009Світ
1653 0
Загрожує суворе покарання.
Влада Північної Кореї заборонила ходіння іноземної валюти на території країни, повідомляє радіо «Свобода».
За інформацією китайського державного телеканалу CCTV, за використання євро, американських доларів, китайських юанів і будь-якої іншої не північно-корейської валюти громадянам загрожує суворе покарання.
Раніше зарубіжною валютою у Північній Кореї можна було розплатитися у деяких магазинах і ресторанах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter