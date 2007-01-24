Буш знову готується відвертати небезпеку

У вівторок увечері Джордж Буш виступив перед депутатами верхньої і нижньої палат Конгресу США з традиційним щорічним зверненням.

Трансляцію промови Буша в прямому ефірі вели всі основні американські телеканали, зокрема CNN.

Чинний президент США, який представляє Республіканську партію, звернувся до демократів, які займають зараз більшість місць у верхній і нижній палаті парламенту США, із закликом до співпраці "в ім`я грандіозних звершень".

"Наше завдання - поліпшити життя кожного американця, допомогти йому побудувати майбутнє, наповнене надіями і можливостями", - сказав Буш. При цьому президент США повідомив, що особливу увагу планується приділяти найбільш соціально незахищеним верствам населення, які особливо потребують підтримки.

Переходячи до внутрішньоекономічних проблем США, Буш повідомив, що Білий дім підготував програму, мета якої - на 20 відсотків скоротити споживання автомобільного палива в країні. Необхідність такої міри, президент США обгрунтував турботою про енергетичну незалежність і безпеку країни. "Дуже довго наша країна залежить від іноземної нафти. Пора покласти цьому край", - підкреслив Буш.

Наступну частину свого щорічного звернення Буш, як і очікувалося, присвятив боротьбі з міжнародним тероризмом. Президент США нагадав про теракти 11 вересня 2001 року - поворотний момент для початку "війни зі світовим тероризмом".

Буш підкреслив, що за останні роки у цій сфері досягнуто значних успіхів, і якщо Осама бін Ладен все ще не затриманий, то інший терорист, який "збирався втопити Америку в крові", - Абу Мусаб аль-Заркаві - ліквідований в результаті спецоперації. Президент США також повідомив, що боротьба з тероризмом успішно ведеться на території Афганістану, "народ якого зробив вибір на користь демократії".

Крім того, Буш попросив Конгрес США підтримати програму, що передбачає збільшення чисельності збройних сил США на 92 тисячі чоловік протягом найближчих п`яти років. "Ми маємо бути готові гідно зустріти будь-яку небезпеку, що загрожує нам", - сказав Буш, обгрунтовувавши необхідність збільшення американської армії.

Торкаючися найбільш актуальної на даний момент зовнішньополітичної проблеми США - військової кампанії в Іраку - Буш вчергове підкреслив, що успішне завершення американської місії в цій країні має ключове значення як для ситуації на всьому Близькому Сході, так і для перемоги в боротьбі з тероризмом в світі в цілому.

Серед інших питань зовнішньої політики, яким Буш приділив увагу, опинилися ядерні програми Ірану і Північної Кореї, а також ситуація на Близькому Сході. При цьому Буш окремо відзначив роль Росії в дипломатичному вирішенні цих проблем.

Президент США в своєму зверненні до нації також торкнувся ситуації з порушенням прав людини "недемократичними режимами" Куби, Білорусі і Бірми, і запевнив, що Білий дім не має наміру залишати цю проблему без уваги.

Всього за 50-хвилинне звернення Буша до нації зал не менш ніж 15 разів переривав промову президента США бурхливими оплесками.

Лента.ру