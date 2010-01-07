Німеччина згодна на вступ Туреччини до ЄС, але на своїх умовах

Німеччина не перешкоджатиме вступу Туреччини до Європейського Союзу як повноправного члена, але наполягатиме на проведенні нею реформ, передбачених процесом євроінтеграції.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Анкарі міністр закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, передає РІА “Новости”.

Глава дипломатії ФРН, зокрема, закликав Туреччину сприяти досягненню прогресу у врегулюванні багаторічної Кіпрської проблеми, а також виконати зобов`язання щодо забезпечення релігійних свобод, дотримання прав людини і свободи ЗМІ.

"Суворе дотримання Копенгагенських критерій (основні у переговорному процесі) є одним з найважливіших у процесі інтеграції", - сказав німецький міністр.

Як повідомлялося, переговори про вступ Туреччини в ЄС були розпочаті в 2005 році. За прогнозами експертів, стати повноправним членом Євросоюзу Анкара зможе протягом 10-15 років. Керівники низки країн ЄС, зокрема канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, неодноразово виступали проти прийому Туреччини в ЄС, пропонуючи їй статус привілейованого партнера. В Анкарі у відповідь заявляють про неприйнятність варіанту привілейованого партнерства як альтернативи інтеграції в Євросоюз.