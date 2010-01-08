Франція створить суд, який розбиратиме cправи про геноцид
00:18, 08 січня 2010Світ
1369 0
Ведуться розслідування більш як 12 тис. справ
Франція має намір створити спеціальний суд, який розбиратиме справи, пов`язані з геноцидом, а також злочини проти людяності. Як повідомили представники Міністерства закордонних справ Франції, йдеться про злочини, здійснені поза територією країни, передає Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зараз, нагадує РосБізнесКонсалтинг, у Франції ведуться розслідування більш ніж 12 тис. справ, що стосуються геноциду в Руанді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter