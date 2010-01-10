На виборах президента Хорватії оприлюднено екзит-поли

Кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії Іво Йосипович лідирує з великим відривом у другому турі президентських виборів, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Виборчі ділянки закрилися о 19:00 за місцевим часом. За даними екзит-полів телекомпаній RTL і Nova, Йосипович набирає 64,6 відсотка голосів, а його опонент - мер Загреба Мілан Бандич - 35,4 відсотка.

Проведені раніше соціологічні опитування також фіксували перевагу Йосиповича.