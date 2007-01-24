Демократичний курс Сапармурата Ніязова буде продовжений
У Туркменії можлива багатопартійна система
Тимчасово виконуючий обов`язки президента Туркменії Гурбангули вважає за можливе створення багатопартійної системи в країні.
"Для розвитку демократії в майбутньому наша держава має вжити всіх заходів, і на цих засадах можуть виникати партії", - заявив він на зустрічі з виборцями Ахалського велаята (області).
Водночас Бердимухаммедов особливо наголосив, що цей процес не повинен відбуватися штучно.
"Ми не є прихильниками того, що партії повинні створюватися штучно", - зазначив він.
Бердимухаммедов нагадав, що світський і демократичний курс розвитку Туркменістану проголосив його колишній глава Сапармурат Ніязов. "І ми обов`язково дотримаємо цьому курсу".
В.о. президента Туркменії наголосив, що саме відповідно до демократичних норм громадяни Туркменії можуть мати свободу слова і вибору професії.