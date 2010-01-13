Кількість жертв землетрусу на Гаїті може скласти тисячі людей

Кількість жертв руйнівного землетрусу на Гаїті може скласти тисячі людей, - так свідчать очевидці. Жодних точних даних із цього приводу поки немає.

За попередніми даними, постраждали або зазнали матеріальних збитків близько трьох мільйонів осіб, - передає ВВС. На Гаїті було зафіксовано близько півтора десятків підземних поштовхів, магнітуда найсильнішого з яких склала сім одиниць. Багато будівель, зокрема, Президентський палац, зруйновані.

Эхо Москвы