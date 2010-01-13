Екіпажі українських вертольотів продовжують працювати на Гаїті

Екіпажі українських вертольотів продовжують участь у місії ООН на острові Гаїті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

«Екіпажі двох українських вертольотів Мі-8 МТВ ЗАТ «Українські вертольоти», які перебувають у місії ООН на Гаїті, продовжують виконувати своє завдання», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що потужний землетрус, який стався у прибережній частині о. Гаїті у ніч з 12 на 13 січня, пошкоджень і шкоди українській авіакомпанії не заподіяв.

Екіпажі гелікоптерів і авіаційна техніка готові до виконання завдань відповідно до призначення у складних умовах, спричинених землетрусом.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 січня 2010 р. у прибережній частині о. Гаїті стався землетрус силою до 7 балів. Він завдав значні пошкодження будівлям, є численні людські жертви.