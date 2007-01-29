Прем`єром Киргизії став колишній тракторист
12:17, 29 січня 2007Світ
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"За" - переважна більшість
|Азім Ісабеков
Як повідомляє РІА «Новости», за кандидатуру А.ІСАБЕКОВА проголосувала переважна більшість: 57 із 61 присутнього депутата, четверо - проти.
К.БАКІЄВ запропонував кандидатуру виконуючого обов`язки міністра сільського господарства А.ІСАБЕКОВА після того, як парламент двічі відхилив кандидатуру Фелікса КУЛОВА на посаду прем`єра.
А.ІСАБЕКОВ пройшов шлях від тракториста до члена уряду.
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