Прем`єром Киргизії став колишній тракторист

"За" - переважна більшість

Азім Ісабеков Парламент Киргизії затвердив кандидатуру Азіма ІСАБЕКОВА, внесену Президентом країни Курманбеком БАКІЄВИМ, на посаду прем`єр-міністра. Парламент Киргизії затвердив кандидатуру Азіма ІСАБЕКОВА, внесену Президентом країни Курманбеком БАКІЄВИМ, на посаду прем`єр-міністра. Як повідомляє РІА «Новости», за кандидатуру А.ІСАБЕКОВА проголосувала переважна більшість: 57 із 61 присутнього депутата, четверо - проти. К.БАКІЄВ запропонував кандидатуру виконуючого обов`язки міністра сільського господарства А.ІСАБЕКОВА після того, як парламент двічі відхилив кандидатуру Фелікса КУЛОВА на посаду прем`єра. А.ІСАБЕКОВ пройшов шлях від тракториста до члена уряду.

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