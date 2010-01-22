Росія пропонує НАТО «тест на щирість»

Росія сумнівається в щирості заяв представників НАТО про неподільність безпеки в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Ми хотіли б лише одного - щоб відносини з НАТО були такими, як домовлялися в 1997 році, коли було підписано основоположний акт Росія-НАТО, а саме: рівноправними і такими, що грунтуються на принципі неподільності безпеки, щоб, як тоді домовилися, ніхто не зміцнював свою безпеку за рахунок безпеки інших», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Якщо наші НАТОвські партнери насторожено ставляться до ідеї договору, який ми пропонуємо (Договір про євробезпеку - УНІАН), то це означає лише одне - адже всередині НАТО існують юридичні зобов`язання, які гарантують для членів НАТО, що безпека неподільна. Якщо вони вважають, що цей привілей має розповсюджуватися тільки на членів Північноатлантичного альянсу, означає всі запевняння і заяви про те, що в Європі більше немає і не буде розподільчих ліній, були нещирими», - наголосив він.

За словами С.ЛАВРОВА, пропонований Росією договір про євробезпеку спрямовано на те, щоб те, про що говорили західні партнери в 90-і роки, матеріалізувати в міцні міжнародні правові рамки. «Це тест на щирість, якщо хочете», - наголосив він.

С.ЛАВРОВ також відзначив, що Москва не змінила свого негативного ставлення до «розширювальних» амбіцій НАТО.

«Ми, як і раніше, переконані, що спроби механічно пересувати межі Північноатлантичного альянсу, не надаючи нечленам альянсу юридичних гарантій неподільності безпеки, сіють недовіру і вносять підозрілість», - сказав він.