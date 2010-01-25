Люди починають інакше сприймати Африку

За даними ООН, Африка стала єдиним континентом, кількість поїздок на який у 2009 році не зменшилася, а збільшилася, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Зростання кількості відвідувачів Африки оцінюється на рівні 5%, тоді як у решті світу туристична галузь скоротилася в середньому на 4% через глобальну економічну кризу та пандемію свинячого грипу.

За словами голови Світової організації туризму Талеба Ріфаї, люди починають по-іншому сприймати Африку, проте потік туристів на "чорний континент" як і раніше ледве перевищує 5% загальносвітового показника.

Утім, представники туристичного бізнесу упевнені, що Чемпіонат світу з футболу, який пройде в ПАР в 2010 році, зміцнить позиції Африки як туристичного напряму.