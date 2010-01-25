Березовський: доля Росії вирішується в Україні

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що доля Росії вирішується в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо "Свобода".

"Я хочу повторити ті слова, які я сказав в 2004 році, і цим все буде сказано: доля Росії вирішується в Україні... Важливо було в 2004-му, щоб Україна зробила такий вибір, і вона по суті тягнула Росію за собою. І взагалі правильно було б ставити питання про приєднання Росії до України, як свого часу відбулося приєднання Східної Німеччини до Західної Німеччини. Але на жаль, на цьому етапі мої очікування не виправдалися.

Взагалі вважаю, що немає важливішої зовнішньополітичної проблеми для Росії, ніж Україна. Я вже сказав, що майбутнє Росії вирішується в Україні, а це розуміють і ті, хто хотіли б, щоб Росія стала цивілізованою країною, і ті, хто хочуть, щоб вона залишилася в цьому варварстві, в якому вона перебуває. Просто цього разу все робиться грамотніше, я маю на увазі дії російських спецслужб, які просто наповнили Україну, просто вони поводяться тихіше, не кричать як минулого разу, Путін не рве на собі сорочку, а просто тихо розвів, зокрема, Тимошенко, заспокоїв її. Ставка завжди робилася на Януковича, ніяких сумнівів немає, бандитський режим у Росії, природно, бачить у Януковичі свого. Просто тонше це робиться... тихо, непомітно, зокрема для Заходу.

Захід укотре підтвердив свою повну імпотенцію, абсолютне нерозуміння важливості того, що відбувається. Я вважаю, що це в тисячу разів складніше, ніж те, що відбувається в Ірані, в тисячу разів складніше, ніж те, що взагалі відбувається на Близькому Сході, тому що тут вирішується не тільки майбутнє Росії, але взагалі вирішується майбутнє цінностей західних цивілізацій. Оце ключова точка, а не Іран", - підсумував Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.