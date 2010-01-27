Улюблений співак Путіна став депутатом Держдуми РФ

Лідер групи «Любе» Микола РАСТОРГУЄВ став депутатом Держдуми РФ від партії «Єдина Росія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК Росії, рішення ухвалене у зв`язку з достроковим припиненням повноважень депутата Держдуми РФ (фракція «Єдина Росія») Сергія СМЕТАНЮКА, призначеного на посаду заступника повноважного представника Президента РФ в Уральському федеральному окрузі.

М.РАСТОРГУЄВ балотувався на виборах до Держдуми Росії в регіональній групі «Єдиної Росії» по Ставропольському краю.

За інформацією російських ЗМІ, М.РАСТОРГУЄВ є одним з улюблених співаків лідера «Єдиної Росії», прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.