Улюблений співак Путіна став депутатом Держдуми РФ
13:24, 27 січня 2010Світ
6362 0
Крісло звільнилося достроково
|Микола Расторгуєв
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК Росії, рішення ухвалене у зв`язку з достроковим припиненням повноважень депутата Держдуми РФ (фракція «Єдина Росія») Сергія СМЕТАНЮКА, призначеного на посаду заступника повноважного представника Президента РФ в Уральському федеральному окрузі.
М.РАСТОРГУЄВ балотувався на виборах до Держдуми Росії в регіональній групі «Єдиної Росії» по Ставропольському краю.
За інформацією російських ЗМІ, М.РАСТОРГУЄВ є одним з улюблених співаків лідера «Єдиної Росії», прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter