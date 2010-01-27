Президент Росії закликає зберігати історію в радянській версії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ закликає світову громадськість об`єднати зусилля в боротьбі з переглядом історії Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у вітанні, адресованому учасникам заходів, присвячених 65-річчю визволення концтабору «Аушвіц-Біркенау» («Освенцим»).

«Минуло вже 65 років від тоді, як фашизм було повалено. Але й досі чутно голоси тих, хто намагається виправдати злочини нацистів. Поставити в один ряд жертв і катів, визволителів і окупантів. А в деяких країнах йдуть ще далі - героїзують нацистських поплічників. Такі спроби перегляду історії - неприпустимі. І в боротьбі з ними ми зобов`язані об`єднати зусилля», - говориться у вітанні.

«Ми маємо твердо знати, що байдужість, як і забуття уроків історії - кінець кінцем призводять до трагедій і злочинів. А довіра і взаємодопомога дозволяють протистояти найнебезпечнішим погрозам», - наголошується в документі.

Президент РФ заявив, що сьогодні трагедія Другої світової війни "залишається гірким застереженням".

«Захист миру і свободи на планеті - в наших руках. І ми - всі разом - несемо за це відповідальність перед нинішніми і майбутніми поколіннями», - говориться в тексті.

«Покоління, які не бачили жахів війни, мають знати про них. І всім нам необхідно розуміти, яку непомірну ціну заплатило людство за потурання ксенофобії й шовінізму. Пам`ятати, що шість мільйонів людей було позбавлено життя через свою національність, лише за те, що були євреями. За планом фашистів, їхню долю мала повторити, щонайменше, одна третина населення окупованих територій», - говориться в повідомленні.

Вітання Президента РФ оголосив міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, який очолює делегацію РФ на цих заходах у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ООН відзначає Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту.