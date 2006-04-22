Ціни на нафту вперше перевищили 75 доларів за барель. За підсумками п`ятничних торгів у Нью-Йорку нафта подорожчала на 2%.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на агентство «Блумберг», це пов`язано з побоюваннями скорочення поставок сировини з Ірану й Нігерії. Як вважають учасники ринку, шанси на введення санкцій проти Ірану зростають. У Нігерії через атаки повстанців видобуток нафти впав на 20%.