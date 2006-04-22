Ціни на нафту вперше перевищили 75 доларів
11:00, 22 квітня 2006Світ
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Очікується скорочення поставок з Ірану та Нігерії
Ціни на нафту вперше перевищили 75 доларів за барель. За підсумками п`ятничних торгів у Нью-Йорку нафта подорожчала на 2%.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на агентство «Блумберг», це пов`язано з побоюваннями скорочення поставок сировини з Ірану й Нігерії. Як вважають учасники ринку, шанси на введення санкцій проти Ірану зростають. У Нігерії через атаки повстанців видобуток нафти впав на 20%.
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