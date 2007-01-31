Лукашенко називає заяви Путіна спектаклем на рівні президента

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО називає заяви свого російського колеги Володимира ПУТІНА про субсидування білоруської економіки «спектаклем на рівні президента».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив під час зустрічі з лідером російських комуністів Геннадієм ЗЮГАНОВИМ.

«Спектакль на рівні Президента – це просто смішно. Це безглузді розрахунки російського керівництва, відповідно до яких вийшло, що РФ нібито підтримує Білорусь у розмірі 41% білоруського бюджету», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі підкреслив, що білоруська сторона запропонувала купувати російську нафту за світовими цінами. «Вони (Росія - УНІАН) нам пропонують нафту на 10-20 доларів вище за світову ціну. Для нас це теж гроші. Це майже 500 мільйонів доларів на рік ми повинні переплатити. Та ми минулого року купували на 40-80 доларів дорожче нафту, ніж Україна. Що це за політика в Росії?», - поцікавився він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії В.ПУТІН 15 січня заявив, що обсяг підтримки білоруської економіки з боку Росії в 2007 році складе 5,8 млрд. доларів. За розрахунками В.ПУТІНА, підтримка Росією економіки Білорусі становить понад 40% від обсягу державного бюджету Білорусі. «Якщо пригадати, що, за даними нашого Мінфіну, весь бюджет Білорусі в 2007 році у доларовому еквіваленті - це близько 14 мільярдів, то наша підтримка виражається в цифрі близько 41 відсотка. Погодимося, що це багато», - сказав Президент Росії.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про масовану атаку на Білорусь з боку російських ЗМІ і керівництва Росії.

«Правда полягає в тому, що ми не можемо стрімголов бігти до Росії, до Москви з тієї причини, що цього не хоче Москва, російське керівництво. Скільки можна? Це не зараз розпочалося. Каміння кидали в нас з часів першого Президента Росії (Бориса ЄЛЬЦИНА – УНІАН). Були тоді певні нюанси, але ми завжди домовлялися, він любив Білорусь, білорусів. Зараз же не перший рік триває масована атака на Білорусь. Яка країна, економіка може двічі за останні два роки витримати подвійне збільшення ціни на природний газ? У 2004-му – пам`ятаєте, коли нам «закрили кран» у 25-градусний мороз? – удвічі збільшили ціну на газ. Зараз – майже в два з половиною рази збільшили ціну на газ. І по нафті довели таку ціну, що ми на кожній тонні при нашій переробці – у нас суперсучасні заводи – 90 доларів маємо збитку. Хто таку нафту купуватиме?», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому, О.ЛУКАШЕНКО визнав орієнтованість Білорусі тільки на російський ринок помилкою в реалізації своєї зовнішньої політики. «Ми «летіли» на одному крилі. Ми на догоду Росії завжди були в одному човні з нею. Ми ніколи не піддавалися на заманювання «на той бік». Якби ми проводили прозахідну політику, тут давно б стояли натовські війська. Раніше, ніж в іншій країні, вони були б тут. Проте ми завжди були з Росією», - заявив він.

«Ми терпіли, але коли нам зашморг накинули на шию – хто буде це терпіти? Тому ми визнаємо: погано, що в нас декларуюча зовнішня багатовекторна політика – а вона іншою бути не може – стала одновекторною. Ми говоримо, що нам дуже важливо налагоджувати відносини із Заходом. І цей конфлікт з Росією - не причина, навіть не привід. Європа зараз побачила: вона, виявляється, теж залежна від Білорусі. Тому що всі артерії, особливо нафтові, йдуть через Білорусь. Майже 80 мільйонів тонн нафти ми перекачуємо на захід. Сотні мільйонів тонн вантажів по нашій території йдуть туди й назад. Європа по-новому оцінила Білорусь. Виникла нова ситуація. І в цій ситуації, коли мене запитали «Як ти це бачиш?», я чесно висловився. Так, нам треба терміново диверсифікувати відносини. І коли мені ставлять запитання, як би було, якби тут були американські, німецькі інвестори, кажу – звісна річ, Росія так би не поводилася», - сказав глава білоруської держави.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО спростував твердження російських ЗМІ про його загравання із Заходом. «Ви хочете нас називати форпостом Росії на Заході – називайте. Ми від цього ніколи не відмовлялися. Але це теж чогось варте. Тому це пусті балачки, мовляв, ЛУКАШЕНКО фліртує із Заходом. Я ні з ким не фліртую. Я просто пропоную: давайте кам`яну стіну руйнуйте і вестимемо розмову. Диверсифікація експорту і відносин - це класична річ. Не може держава бути залежною тільки від однієї країни. Бачите, до чого це привело», - додав він.

«Нас починають душити, труїти, з нас просто знущаються – ви бачите, що відбувається в засобах масової інформації. Вони ж це роблять за вказівкою. Коли я мав приїхати до Москви, ми попросили зал, щоб Президент (О.ЛУКАШЕНКО- УНІАН) зміг відповісти на запитання журналістів - інтерес був великим, так опечатали приміщення деяких інформагентств, щоб тільки не відбулася прес-конференція. Ось вам російська демократія, поведінка російського керівництва», - повідомив О.ЛУКАШЕНКО лідерові російських комуністів.