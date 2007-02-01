У Хіларі Клінтон з`явився ще один конкурент (фото)

Сенатор Джо Байден під час слухання на Капітолійському Пагорбі

Керівник комітету із зовнішньої політики Сенату Джо Байден (Joe Biden) включився у боротьбу за пост президента США, повідомляє Associated Press.

Байден говорив про своє рішення брати участь у виборах ще кілька місяців тому, а в середу подав документи до Федеральної виборчої комісії США на створення комітету з проведення його передвиборної кампанії.

64-річний сенатор визнає, що його популярність як кандидата в президенти не зможе зрівнятися з галасом навколо Хіларі Клінтон і Барака Обамі, які також претендують на президентське крісло.

Основним передвиборним козирем Джо Байден вважає свій план вирішення "іракського питання", головного зовнішньополітичного завдання США на даний момент. У 2002 році сенатор голосував за введення військ до Іраку, проте з того часу змінив свою позицію.

Байден належить до Демократичної партії, він представляє в Сенаті штат Делавер вже 34 роки. 3 мільйони доларів, що знаходяться на його сенатському банківському рахунку, Байден планує витратити на президентську кампанію. За словами сенатора, йому необхідно зібрати ще 20 мільйонів. Аналітики зазначають, що Клінтон і Обама протягом 2007 року можуть зібрати близько 100 мільйонів доларів кожен.

Джо Байден вже виставляв свою кандидатуру на президентські вибори 1988 року, але в 1987 році відмовився від участі у передвиборчій гонці через звинувачення у плагіаті.

Лента.ру