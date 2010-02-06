Чорноморський Флот поповниться фрегатами і підводними човнами

Бойовий склад Чорноморського флоту (ЧФ) поповниться до 2015 року новими кораблями типу "фрегат" і дизельними підводними човнами, заявив РІА “Новости” високопоставлений представник штабу ЧФ. Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що найближчі п`ять років до складу ЧФ увійдуть, як мінімум, два корвети і три підводні човни.

"Згідно із затвердженою кораблебудівною програмою і програмою озброєнь до 2015 року Чорноморський флот повинен поповнитися двома фрегатами і трьома дизельними підводними човнами", - сказав адмірал.

Він наголосив, що йдеться саме про кораблі далекої морської зони типу "фрегат", а не "корвет", які призначені для дій в ближній морській зоні і поблизу системи базування.

"Потрібно розуміти, що оперативна зона Чорноморського флоту - це все Середземномор`я, а не тільки Чорне море. Крім того, перед ВМФ РФ і перед Чорноморським флотом, зокрема, стоїть завдання боротьби з піратством біля берегів Африканського Рогу. Такі завдання можуть виконати тільки кораблі далекої морської зони типу "фрегат" з універсальним озброєнням, - сказав співрозмовник агентства.

Він також нагадав заяву, зроблену головнокомандуючим ВМФ РФ адміралом Володимиром Висоцьким у липні 2009 року в Севастополі про те, що з 2010 року для ЧФ щороку закладатимуться по одному кораблю далекої морської зони і підводному човну.

"Для ближньої морської зони Чорноморський флот і зараз має достатньо сил і засобів протидії, а кораблів далекої морської зони їм не вистачає. Цей недолік і покликані виправити нові фрегати", - сказав представник штабу ЧФ.

Він також зазначив, що переозброєння ЧФ ніяк не пов`язане з можливим розміщенням в Румунії американських протиракет.

"Чорноморський флот бере участь в багатьох миротворчих операціях і навчаннях, таких як "Блексіфор", "Чорноморська гармонія" та інших, тому його боєготовність пов`язана в першу чергу з виконанням цих завдань", - сказав адмірал.