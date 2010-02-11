Експерт ЄС: за останні роки Янукович сильно змінився

Про те, що Євросоюз готується до співпраці з Віктором Януковичем, заявила експерт брюссельського Центру європейської політики Аманда Пол.

В інтерв’ю Deutsche Welle вона зазначила, що багато хто на Заході, як і раніше, називає Віктора Януковича проросійськи, а Юлію Тимошенко - проєвропейськи налаштованими політиками. Це, на думку Аманди Пол, неправильне уявлення. Воно і раніше не відповідало дійсності, а нині - поготів. Адже за останні роки Віктор Янукович сильно змінився.

Що стосується Європейського Союзу, то позиції і Януковича, і Тимошенко мало чим відрізняються, вважає Пол. "Обидва політики намагаються знайти баланс між відносинами України і ЄС з одного боку і України з Росією - з іншою. "Кремлівська верхівка вже не так приятельська з Януковичем, як раніше. І я не стала б більше називати його людиною Кремля", - наголосила політолог.

У зв`язку з цим вона вказала на переговори між Києвом і Моськво про постачання російських енергоносіїв. За прогнозом Аманди Пол, за президентства Януковича ці переговори не стануть легшими. А ось в чому Янукович може відіграти роль стабілізатора, то це в дискусіях про вступ України в НАТО.

Відомо, що Янукович - проти вступу України до Північноатлантичного альянсу, але й більшість жителів України не підтримують ідею приєднання до НАТО, на відміну від президента Ющенка. А Ющенко, зазначає експерт, дуже активно лобіював цю ідею. Тепер питання втратило свою гостроту. Натомість Пол переконана, що Україна у будь-якому разі співпрацюватиме з НАТО, але на прагматичному рівні.

"Якщо Україна справді проведе необхідні реформи, досягне політичної і економічної стабільності, то рано чи пізно перед Європейським Союзом постане питання: можемо ми дати цій країні таку перспективу чи ні", - підсумувала експерт.