Китай наказав банкірам відмовитися від доларових активів

Уряд Китаю розпорядився, щоб фонди країни, які керують валютними активами, вивели кошти з ризикованих, на їх думку, доларових активів. Про це пише The Daily Telegraph з посиланням на китайське видання Asia Times.

На думку китайської влади, фондам країни необхідно обмежити інвестиції казначейськими облігаціями США, які забезпечені держгарантіями, а також паперами іпотечних агентств, таких як Freddie Mac.

Розпорядження стосується комерційних банків, контрольованих державою, а також Державного управління з валютних ринків (State Administration of Foreign Exchange). Загальний обсяг валютних активів, що перебувають в їх управлінні, оцінюється в три трильйони доларів.

Китай - світовий лідер за інвестиціями в казначейські облігації США, нагадує Лента.ру. У середині минулого року на балансі Китаю перебували облігації більш ніж на 800 мільярдів доларів.

Крім того, в 2009 році Китай вклав 9,6 мільярда доларів в акції американських компаній. Зокрема, держфонд China Investment Corporation став власником міноритарних пакетів акцій Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Motorola, а також банків Morgan Stanley, Bank of America і Citigroup.