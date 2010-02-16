96 тисяч жителів Придністров'я мають українське громадянство
Про це повідомив Ігор Смирнов
96 тисяч жителів Придністров`я мають українське громадянство.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігор СМИРНОВ на прес-конференції у Москві.
«Вже 96 тисяч наших громадян мають українські паспорти», - сказав І.СМИРНОВ.
За його словами, кількість громадян з українськими паспортами швидко збільшується, але консульство України досі не відкрито у Тирасполі.
Він зазначив, що жителі Придністров`я мають тільки закордонні паспорти.
І.СМИРНОВ побажав новообраному Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ піклуватися про українців Придністров`я, але при цьому не забувати, що «там живе народ Придністров`я».
І.СМИРНОВ також повідомив, що 120 тисяч жителів Придністров`я мають російське громадянство, а «60% власності належить російському капіталу».