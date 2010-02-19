"Східне партнерство" не постраждає через конфлікт з Білоруссю

Конфлікт білоруських та польських властей через права національних меншин, який гостро засудили у Європейському Союзі, не вплине на реалізацію проектів «Східного партнерства» з іншими державами, включеними в цю програму.

Про це кореспонденту УНІАН сказав польський експерт із європейських та східних справ Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Це жодним чином не вплине на проекти з іншими державами», - сказав він.

Аналітик зауважив, що Євросоюз зробив крок назустріч білоруським властям, які роками були в міжнародній ізоляції через політику Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, включивши їх в програму «Східного партнерства» започатковану в травні 2009 року.

Тепер, за його словами, через проблеми із національними меншинами в Білорусі європейські політики можуть «пригальмувати» розвиток відносин з білоруською владою.

Водночас експерт висловив сумнів щодо можливого виключення найближчим часом Білорусі з програми, в рамках якої проекти також можуть реалізувати Україна, Азербайджан, Грузія, Вірменія та Молдова.

«Це означає - показати жовту картку», - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав внутрішніми причини конфлікту із польською національною меншиною в Білорусі, висловивши думку, що О.ЛУКАШЕНКО готується до майбутніх виборів в країні, в тому числі президентських, та обмежує можливості для розвитку опозиції.

Як повідомляв УНІАН, голова Європарламенту поляк за походженням Єжи БУЗЕК та польські власті гостро засудили акції білоруських властей проти представників невизнаного «Союзу поляків» в Білорусі.

Довідка УНІАН. Євросоюз виділив на реалізацію проектів для шести колишніх радянських держав на 2009-2013 роки в рамках «Східного партнерства» 600 млн. євро.