Військові захопили президента і кабінет міністрів у Нігері

18 лютого в столиці Нігера м.Ніамей солдати збройних сил країни після 30-хвилинного бою взяли штурмом палац президента, де проходило засідання парламенту. Президент країни Таджа Мамаду і кабінет міністрів захоплені військовими. Його і кількох міністрів протримали в президентському палаці, потім вивезли в казарми за 20 км від столиці.

Пізніше лідери перевороту заявили про припинення дії конституції і про розпуск всіх інститутів влади, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Політична криза в країні триває з серпня минулого року, коли президент Мамаду Танджа на обурення опозиції провів референдум і змінив Конституцію, щоб мати можливість залишитися при владі після закінчення президентського терміну. Танджа мав у грудні минулого року скласти повноваження після двох термінів президентства, але знайшов можливість залишитися при владі без переобрання ще на три роки.

Нігером тривалий час управляла військова хунта — після отримання незалежності від Франції в 1960 р., пише РосБізнесКонсалтинг. Т.Мамаду прийшов до влади в 1999 р., а в 2004 р. був переобраний. За його президентства почалася розробка запасів урану, на який багатий Нігер, крім того були укладені кілька контрактів з китайськими енергокомпаніями.